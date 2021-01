Roma, saluto commosso di Tiago Pinto al Benfica: "Lascio una famiglia. Rui Costa un amico"

Bellissimo saluto di Tiago Pinto al Benfica. Da oggi il portoghese assume ufficialmente la carica di nuovo dg della Roma, ma prima ha voluto salutare così il suo ex club. "Questo momento sarebbe arrivato prima o poi. Ho dato tutto qui e ispirandomi alla frase di Kennedy non ho pensato a quello che il Benfica poteva dare a te ma a quello che io potevo dare al Benfica. Vi voglio lasciare dicendovi una cosa: questa è una famiglia, il problema di uno è il problema di tutti. E in una famiglia ci sono cose buone e meno buone. Ma voglio ringraziare tutto lo staff tecnico e del club, tutti gli allenatori che mi sono stati vicini e hanno lavorato con me. Il ruolo del direttore generale è sempre vicino agli allenatori. Siete un gruppo fantastico, chi vi vede da fuori vede solo i risultati e i numeri, da dentro si vedono anche altre cose. Ci sono stati momenti difficili in questi anni ma li abbiamo vissuti insieme", le parole dal video pubblicato dal Benfica sui canali social.

Tiago Pinto conclude con un pensiero su Rui Costa, suo erede nella dirigenza portoghese: "Ti ho visto come idolo e me ne vado vedendoti ancora come idolo, ma stavolta pensando di averti anche come amico. La tua presenza è stata fondamentale e non la dimenticherò mai".