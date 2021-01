Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Pellegrini sulla trequarti, riecco Candreva

Alle ore 15 scendono in campo Roma e Sampdoria nella cornice dello stadio Olimpico, per la loro prima partita del 2021. Dando uno sguardo alle scelte di formazione, per quanto riguarda la squadra di casa Fonseca ripropone la difesa a tre e il doppio trequartista alle spalle dell'unica punta Dzeko, dove non c'è l'infortunato Pedro bensì Pellegrini con Mkhitaryan. Nel mezzo c'è dunque Villar con Veretout, sulle fasce Karsdorp-Peres mentre dietro ecco Smalling. Per quanto riguarda la Samp, invece, Ranieri tiene fede al suo credo e mette in campo i suoi col 4-4-2. Si rivede dunque Candreva dal 1' a centrocampo, mentre qualche metro dietro di lui, in fascia, viene adattato Yoshida. Davanti, a supporto di Quagliarella, c'è Verre.

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella.

Allenatore: Ranieri.