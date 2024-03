Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Lukaku, Aouar al posto di Dybala. Out Bajrami

Luci all'Olimpico. Luci a Roma. I giallorossi arrivano al match con il Sassuolo dopo il 2-2 al "Franchi" contro la Fiorentina e il ko indolore per 1-0 nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Brighton, mentre il Sassuolo di Davide Ballardini è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Frosinone e ha bisogno ancora di punti per la salvezza, trovandosi ancora al penultimo posto in classifica. Sono note le formazioni ufficiali.

Daniele De Rossi fa una scelta conservativa per sostituire Paulo Dybala, infortunato: al suo posto c'è Aouar e non Baldanzi a completare il tridente con El Shaarawy e Lukaku, recuperato in extremis. In difesa torna Karsdorp sulla fascia destra, a sinistra Spinazzola preferito ad Angelino. Dall'altro lato Davide Ballardini schiera a sua volta un Sassuolo un po' meno spregiudicato: 4-2-3-1 sì, ma con Matheus Henrique e non Bajrami da trequartista, inserendo un centrocampista in più, Pedro Obiang, per avere maggiore sostanza in mezzo al campo. Ecco le scelte dei due allenatori.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Pedro Obiang; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti.

Allenatore: Ballardini.