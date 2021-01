Roma, serve la tregua con Dzeko fino al termine della stagione: screzi anche con i Friedkin

vedi letture

Edin Dzeko, in questo momento è un separato in casa alla Roma, ma come riporta La Gazzetta dello Sport nelle prossime ore, a meno di clamorosi sviluppi di mercato, si dovrà arrivare a una tregua. Qualche screzio c'è stato che con la proprietà, ma il messaggio fatto arrivare al bosniaco è quello di pensare solo al bene della Roma fino al termine della stagione. A quel punto le strade dell'attaccante e del club capitolino potranno anche dividersi, sempre che non ci sia un cambio in panchina che potrebbe ulteriormente cambiare lo scenario.