Roma, si lavora ai rinnovi degli sponsor Qatar Airways e Hyundai

Dopo l'annuncio della partnership con New Balance come sponsor tecnico, la Roma è a lavoro per rinnovare gli accordi di sponsorizzazione con Qatar Airways e Hyundai, puntando ad ottenere la stessa cifra che i due marchi di livello mondiale hanno versato per il periodo che sta per concludersi con la scadenza dell'attuale accordo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.