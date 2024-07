Roma, Soulé in arrivo questa sera a Fiumicino. Poi visite mediche e firma sul contratto

Stasera Matias Soulé atterrerà a Fiumicino e inizierà ufficialmente la sua avventura romana. Come spiega Vocegiallorossa, l'argentino - preso dalla Juventus - sbarcherà alle nove di questa sera nel terminale della Capitale. Domani ci saranno le visite mediche di rito e poi la firma sull'accordo che lo legherà ai giallorossi per cinque anni.

Un trasferimento fortemente voluto dallo stesso Soulé, che ha reputato il progetto romanista come il migliore per la sua carriera. Nelle intenzioni c'è quella di un trampolino di lancio verso i top club europei in Premier - come Liverpool o City - dopo un anno buono al Frosinone dove è andato in doppia cifra con undici reti, inutili però ai fini della salvezza dei ciociari. Con la Roma potrà giocare l'Europa League, ma anche trovare un compagno di nazionale come Paulo Dybala.

Un'operazione complessiva da 30 milioni di euro - almeno - potenziali per le casse della Juventus, dei quali 26 ne entreranno subito, più 4 di bonus dei quali la metà è facilmente raggiungibile, ai quali va aggiunta pure una percentuale sulla futura rivendita detenuta dalla Juve del 10%. Per Soulé con i giallorossi contratto fino al 30 giugno 2029 da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.