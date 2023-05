Roma, Spinazzola completamente recuperato: contro il Siviglia partirà dal primo minuto

Leonardo Spinazzola sarà a completa disposizione di Jose Mourinho per la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma per mercoledì a Budapest. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore si è infatti allenato interamente con il resto del gruppo ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto.

Anche Paulo Dybala è recuperato ma in questo caso non è assolutamente certo che l'argentino parta da titolare, visto che Mourinho potrebbe anche tenerlo come possibile arma a gara in corso. Mancano due giorni al fischio d'inizio, e Mourinho avrà ancora tempo per pensarci.