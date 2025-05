Napoli, Spinazzola: "Inter? Abbiamo visto il primo tempo. Pensiamo solo a noi"

vedi letture

Il terzino del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match tra i campani e il Genoa. Queste le sue parole a partire dalla difficoltà di giocare così a ridosso del match dell'Inter: "Noi siamo stati bravi in settimana, pensiamo solo a noi stessi. Questo ci dice il mister. Abbiamo visto in tranquillità il primo tempo ma sappiamo che dobbiamo vincere noi. Per me è una grande emozione lottare per lo scudetto, sono entusiasta e felice. Ma dobbiamo portare a termine questo campionato".