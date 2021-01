Roma su Gomez e spunta l'idea tra club: scambio con Amadou Diawara?

Alejandro Gomez resta uno dei grandi casi e dei gioielli più ricercati sul mercato invernale. In rotta con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, tra le pretendenti al Papu negli ultimi tempi è da annoverare anche la Roma. La richiesta per vederlo ancora in Italia da parte dei Percassi si aggira sui 10 milioni ma i giallorossi potrebbero riflettere su uno scambio, per adesso solo nelle idee, per un giocatore che piace molto al club bergamasco. Amadou Diawara.