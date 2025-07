Roma su Wesley, doccia fredda dal Flamengo: "Non abbiamo necessità di vendere"

La Roma non molla il suo obiettivo Wesley per la fascia destra del centrocampo. I giallorossi sono in pressing con il Flamengo per avere il calciatore, uno dei preferiti di Gasperini, ma i brasiliani non sembrano davvero avere l'intenzione di mollare l'osso. Almeno non così facilmente.

A conferma di tutto ciò c'è un comunicato ufficiale diramato dal Flamengo nelle scorse ore, in cui il club brasiliano prende posizione sul mercato e quindi anche su Wesley. Si legge: "Durante il mercato, è normale che offerte e richieste si presentino frequentemente, sia per la vendita che per l'acquisto di giocatori. Questo, tuttavia, non significa che il club stia negoziando i suoi giocatori. Il Flamengo chiarisce di considerare solo trattative in linea con i propri interessi sportivi, strategici e finanziari, oltre a tenere conto delle esigenze dei propri giocatori".

Prosegue e conclude il comunicato del Flamengo: "Il club sottolinea inoltre che, al momento, non ha alcun interesse né necessità di cedere giocatori della rosa. Qualsiasi mossa in tal senso avverrà solo dietro pagamento richiesto dal club, e non a causa di pressioni da parte di agenti e intermediari. La diffusione irresponsabile di speculazioni, spesso alimentate da terze parti, non fa altro che disinformare la stampa, confondere i tifosi e creare un rumore inutile nell'ambiente calcistico. Il Flamengo resta concentrato sui suoi obiettivi per la stagione, con una squadra competitiva e di valore, impegnata a puntare al titolo".