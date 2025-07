Ufficiale Giana Erminio, rinforzo in attacco: preso il classe '98 Franklyn Akkammadu

Rinforzo in attacco per la Giana Erminio, con il club di Gorgonzola che ha annunciato l'acquisto di Franklyn Akkammadu. Di seguito la nota del club lombardo

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franklyn Akkammadu, con un contratto che lo legherà al club sino al 30 giugno 2026.

Attaccante nato a Padova nel 1998, di nazionalità nigeriana, Akammadu è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina per poi essere trasferito alla Primavera del Cesena, con l’esordio in Serie B nella stagione 2016/17. Nel 2017/18 in Serie C veste le maglie di Fermana nella prima parte di stagione e Prato nella seconda, affrontando la Giana da avversario. La stagione successiva approda in Inghilterra al Tranmere Rovers, in League Two, per la prima parte dell’anno, per poi tornare nella Serie C italiana approdando all’Alessandria, dove si ferma sino alla stagione 2019/20 incontrando nuovamente la Giana da avversario. Di seguito per lui tanta Serie D, con Prato, Forlì, Capodarsego, Chieti, Sangiovannese, Scandicci (nella stagione 2022/23, incontrando per la terza volta la Giana da avversario), Montebelluna e Certaldo, sino ad approdare al Crema nella stagione 2024/25 e disputando un campionato sontuoso, arricchito da 22 gol e 2 assist in 38 presenze fra campionato e Coppa".