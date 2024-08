Roma, ultimi giorni di trattative: dopo Abdulhamid, ecco le uscite di mercato

vedi letture

Dopo che Paulo Dybala ha confermato la sua presenza domenica allo Stadio Olimpico per la partita contro l’Empoli, la prima in casa della stagione, una domanda ha iniziato a circolare nell’ambiente giallorosso: la permanenza dell’argentino avrà conseguenze sul mercato? E se sì, per quanto potrebbe restare bloccato, considerando che la chiusura delle trattative è fissata al 30 di agosto a mezzanotte?

Trascorse appena 26 ore dall’annuncio della permanenza della Joya nella capitale, arriva ufficiale la notizia dell’arrivo di Saud Abdulhamid in città per la modica cifra di 2,5 milioni di euro. A breve poi, il calciatore si sposterà a Villa Stuart per le consuete visite mediche.

Abdulhamid approda alla Roma per risolvere una delle carenze sia numeriche che qualitative nella squadra di Daniele De Rossi: quella del terzino destro. Attualmente, questa posizione è occupata solo da Zeki Celik, rimasto in rosa dalla scorsa stagione poiché Rick Karsdorp - nonostante sia ancora presente in rosa - non rientra nei piani della dirigenza né dell'allenatore e, se dovesse rimanere oltre il 30 agosto 2024, non verrà inserito nella lista per la Serie A. Kristensen, invece, è tornato al Leeds al termine del suo prestito, prima di essere ceduto all'Eintracht Francoforte.

Dunque è arrivata la firma nella notte. Un colpo che non sposta la folla a Fiumicino o suscita vero e proprio clamore, ma è pur sempre una risposta ad un bisogno evidente.

Alla sua prima avventura fuori dall'Arabia Saudita, dove ha militato tra le fila di Al-Ittihad e Al-Hilal, il difensore saudita classe ‘99 si troverà a fare i conti con un ambiente completamente diverso e un calcio di tutt'altra natura. L'obiettivo, naturalmente, sarà quello di ambientarsi rapidamente per cercare di dare quelle risposte che DDR cerca da tempo.

Se Ghisolfi ieri notte ha spuntato la casella di un giocatore in entrata, ora il prossimo passo potrebbe riguardarne uno in uscita. Zaleswky o Bove. E se c’è di mezzo la trattativa Ngonge e dunque uno scambio imminente tra il club giallorosso e quello azzurro - entrambi in netto ritardo sul mercato - qualcosa fa pensare che non più tardi di lunedì arriveranno le risposte.

Discrezione, velocità e precisione. Ora questo si richiede al Responsabile dell’Area Tecnica per questi ultimi colpi. Poiché ad oggi non si tratta solo di chiudere affari, ma di costruire una squadra che rifletta la visione e le ambizioni del club.