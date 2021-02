Roma vecchio stile. A Torino con Dzeko (dalla panchina) e senza nuovi acquisti

La Roma che quest'oggi affronterà la Juventus a Torino non avrà a disposizione i due rinforzi arrivati nel mercato di gennaio. Sia El Shaarawy che Reynolds infatti sono stati lasciati a Trigoria dal tecnico Paulo Fonseca, che per la sfida ai bianconeri ha deciso di affidarsi in tutto e per tutto al blocco di giocatori già presenti prima della sessione di mercato. Col gruppo ci sarà anche Edin Dzeko, che però salvo sorprese non attese partirà dalla panchina. A prescindere dalla sua presenza o meno nell'undici titolare, comunque, il bosniaco non sarebbe il capitano giallorosso. Le frizioni delle scorse settimane hanno portato la Roma a prendere questa decisione, ma già la presenza in gruppo regalerà alla squadra una parvenza di normalità che sembrava smarrita. Se poi Dzeko dovesse entrare e magari pure segnare, siamo certi che i dissapori recenti verrebbero ulteriormente annacquati.