Roma, Veretout: "Oggi potevamo vincere. Il mio ruolo? Mi piace difendere e attaccare"

Intervistato da Dazn dopo l’1-1 tra Roma e Atalanta, Jordan Veretout commenta il risultato dell’Olimpico: “Cosa ci siamo detti negli spogliatoi? Che eravamo solo 1-0 e dovevamo tenere la testa alta. L’abbiamo fatto tutti insieme e penso che nel secondo tempo potevamo anche vincere”.

Cristante vi ha invitati a lottare sulle seconde palle.

“Per forza, dobbiamo giocare uomo contro uomo e se contro l’Atalanta perdi duelli poi loro fanno 70 metri palla al piede, diventa difficile. Dobbiamo avere aggressività e quando attacchiamo dobbiamo fargli male. Credo che oggi abbiamo rischiato un po’ nel primo tempo, ma potevamo vincere nella ripresa”.

Tra una settimana c’è il Manchester United.

“Oggi abbiamo avuto un atteggiamento giusto. Non è facile giocare contro l’Atalanta, ma abbiamo visto che potevamo vincere. Con questa aggressività possiamo fare male a tutte le squadre. Abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo recuperare per la gara di domenica contro il Cagliari e vogliamo vincere perché è da tanto che non vinciamo. Così andremmo a Manchester con fiducia”.

Qual è il tuo ruolo preferito?

“Mi piace attaccare e difendere, aiutare la squadra e mi piace fare un po’ tutti i ruoli. Magari partire più basso e andare avanti a fare assist o gol”.

Come stai a livello fisico, in vista della gara contro lo United?

“Sto bene. Dopo un infortunio di un mese è difficile riprendere il ritmo. Giochiamo tutti i giorni, ma ho bisogno di farlo per riprendere il ritmo e il mister me lo fa fare”.