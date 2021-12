Roma, Villar recupera ma finora non ha mai giocato. Tutto ruoterà attorno a Zaniolo

vedi letture

Mourinho ha scelto il silenzio alla vigilia di Roma-Inter: ha voluto evitare provocazioni e ricordare i bei tempi nerazzurri. Parlerà stasera, se non ci saranno altre situazioni contro gli arbitri, come a Bologna. La buona notizia - sottolinea Il Messaggero - è il recupero di Villar (uscito dal Covid), ma parliamo di un calciatore che non ha giocato un minuto in campionato. Pesa chi non c'è, Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini, Felix, El Shaarawy e Abraham.

Tutto su Zaniolo. Dopo settimane di sperimentazioni (anche con buoni risultati) del 3-5-2, Mou appare intenzionato a tornare al 4-2-3-1, più coperto, con Ibanez terzino di stabilità, proprio a coprire il fortino, e Perisic. Un sistema di gioco che gli consente di passare alle due punte, come nel 3-5-2, alzando Zaniolo o Perez al fianco di Shomurodov, che titolare in campionato è partito solo tre volte, a Verona, Venezia e Genova. Nicolò falso nove o al fianco del nove stesso, insomma.