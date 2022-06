Roma, Volpato: "Sognavo di poter lavorare con Mourinho già quando ero in Australia"

In una intervista concessa al Corriere dello Sport, Cristian Volpato, attaccante della Roma, parla così del suo percorso in giallorosso e non solo: “Mourinho è il migliore allenatore possibile. Già quando ero in Australia sognavo di poter lavorare con lui. Ed è successo. Futuro? Non lo so, non ne ho idea. In questo momento penso a vincere l’Europeo con gli azzurri (il centrocampista è impegnato negli Europei Under 19 con la maglia azzurra)".