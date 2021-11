Roma, Xhaka ai margini della rinascita dell'Arsenal: possibile nuovo tentativo a gennaio

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma a gennaio potrebbe riaprire un canale di trattativa con l'Arsenal per arrivare a Granit Xhaka, tormentato da Covid e infortuni e finito ai margini dei Gunners che senza di lui sono tornati ad avere un rendimento quasi da Champions League. Per questo la sua posizione non è così salda nonostante il rinnovo firmato in estate e i giallorossi potrebbero tornare alla carica.