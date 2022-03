Roma, Zaniolo e il futuro: vuole essere al centro del progetto come Abraham e Pellegrini

Nicolò Zaniolo si interroga sul futuro. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero infatti, il giocatore vuole capire che ruolo ha nei programmi del club perché lui mira ad essere al centro del progetto tecnico come Pellegrini e Abraham, che non a caso sono i calciatori che guadagnano di più in giallorosso. E questo alimenta le voci di mercato, dalla Juventus al Tottenham, passando dalla ricerca di un giocatore offensivo da parte dei giallorossi.

Scadenza 2024

Il contratto di Zaniolo con la Roma scadrà nel 2024, l'ultimo incontro fra le parti è stato lo scorso ottobre. Più passano i giorni e più aumenta il potere contrattuale da parte del giocatore con la Roma che rischia di trovarsi in una situazione simile a quella vissuta dalla Fiorentina con Vlahovic. Pinto ha perlomeno tre sessioni di mercato per ascoltare, valutare, ponderare eventuali proposte o mettersi seduto e trattare con il ragazzo.