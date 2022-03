Roma, Zaniolo in campo con l'Atalanta: il giocatore indosserà una speciale mascherina

Nicolò Zaniolo è stato l'eroe della gara contro lo Spezia, avendo rimediato il rigore trasformato da Abraham all'ultimo secondo disponibile. Il calciatore ha però subìto una piccola frattura al setto nasale, che non lo fermerà in vista della gara contro l'Atalanta (sabato ore 18:00). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore potrà scendere in campo con una speciale mascherina che lo proteggerà da colpi e pallonate.