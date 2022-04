Roma, Zaniolo non è una priorità: davanti a un'offerta da 50 milioni verrà lasciato andare

Nicolò Zaniolo continua a essere un tema di discussione a Roma, dove è finito in uno strano meccanismo di cui non è più il manovratore. Innanzitutto non gioca dal 17 marzo contro il Vitesse, dove ha ascoltato anche i primi fischi dell'Olimpico. Tornerà titolare contro la Salernitana per sostituire Pellegrini e convincere Mourinho a dargli fiducia in questo finale di stagione ma intanto sono chiari diversi punti legati al rinnovo.

La trattativa per il prolungamento non è mai iniziata. Per la Roma il suo contratto non è una priorità, mentre lo è per esempio quello di Mkhitaryan in scadenza a giugno. Poi è ormai cosa nota che i Friedkin, davanti ad un'offerta concreta a partire da 50 milioni, sarebbero disposti a lasciarlo andare. Juventus e Napoli restano alla finestra, anche se il suo agente ieri ha chiesto che le voci di mercato vengano lasciate da parte per permettergli di esprimersi al massimo da qui alla fine della stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.