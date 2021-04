Roma, Zaniolo potrebbe tornare in campo nel derby contro la Lazio

Secondo quanto afferma Tuttosport, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in campo con la maglia della Roma nel derby contro la Lazio fissato per il prossimo 16 maggio. Il giocatore da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con la Primavera giallorossa, ma avrà bisogno di almeno 3-4 settimane di allenamento sul campo per equilibrare la forza del ginocchio operato con quello sano, prima di tornare a disposizione di Fonseca.