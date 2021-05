Roma, Zaniolo: "Un onore essere allenati da Mourinho. Sarò il primo tifoso dell'Italia"

vedi letture

Nicolò Zaniolo ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek che sarà in edicola domani, ma La Gazzetta dello Sport ne riporta oggi qualche frase a cominciare da Mourinho e del suo approdo in giallorosso: "Siamo gasati, non vediamo l'ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui". Poi parlando della Nazionale e dell'Europeo perduto a causa del lungo infortunio: "L'Italia viene prima di me, ho capito la scelta di Mancini. Gioca chi se l'è meritato sul campo, io sono stato mesi davanti alla tv. E ora sarò il loro primo tifoso".