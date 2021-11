Romagnoli e l'offerta al ribasso in arrivo. Basterà per dire di nuovo sì al Milan?

Gennaio si avvicina e dal giorno successivo della fine del mercato, ovvero dal 1 febbraio, i calciatori in scadenza nell'estate 2022 saranno liberi di firmare un contratto da svincolati con una nuova società. Per questo il tema delle scadenze, che Tuttomercatoweb.com ha deciso di affrontare in modo ampio e approfondito in questi giorni di sosta per le Nazionali, diventa sempre più delicato. Perché molti club, proprio in questi giorni, stanno cercando di trovare la quadra per alcuni degli accordi più importanti. Uno speciale che tocca molte tappe e tanti nomi 'big' della nostra Serie A. Come quello di Alessio Romagnoli.

Presto si entrerà nel vivo, ma l'offerta sarà al ribasso

La situazione più impellente in casa Milan era e resta quella legata a Franck Kessie. Una volta sistemato l'ivoriano, in un senso o nell'altro, i dirigenti rossoneri inizieranno ad analizzare con cura del dettaglio anche il fascicolo di Alessio Romagnoli. Il cui contratto scadrà il prossimo giugno, ma per il quale non sono stati ancora fatti sostanziali passi in avanti. Anzi. Il problema in questo senso è puramente economico: Romagnoli ha ancora in essere il vecchio contratto, quello da 6 milioni bonus compresi a stagione (al netto). Una cifra alta, fuori dai nuovi parametri rossoneri. Per questo, l'offerta che arriverà a stretto giro di posta sul suo tavolo sarà certamente al ribasso.

Romagnoli ha dato disponibilità a restare. Ma a che prezzo?

Già, al ribasso di quanto? E' questo il principale interrogativo nella mente del difensore. Che in linea di principio ha già dato la propria disponibilità al Milan a trattare e perché no a restare, ovviamente prolungando. Ma molto per non dire tutto dipenderà dai soldi che Maldini e Massara vorranno mettere in gioco. La prima offerta che dovrebbe arrivare sarà di circa la metà, 3 milioni netti magari comprensivi dei bonus. Una base di partenza, certo, ma verosimilmente non quella giusta per il sì del giocatore.

Squadre interessate - Juventus, Inter, Barcellona