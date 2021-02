Romagnoli fuori per scelta tecnica, Maldini: "Sicuramente non è contento ma c'è rotazione"

A Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato dell'esclusione per scelta tecnica di Alessio Romagnoli. "Sicuramente non è contento: c'è stata una rotazione per tutti. Credo che il Milan, con 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione e lo saremo anche stasera, lo deve a chi ha giocato ogni gara. E Alessio è uno di queste".

