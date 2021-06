Rosella Sensi: "La Roma con Mourinho si rilancia. Ci ha fatto soffrire tanto tempo fa"

vedi letture

Rosella Sensi, ex presidente della Roma dal 2008 al 2011, è intervenuta sulle frequenze di Retesport in occasione del ventennale dell'ultimo Scudetto giallorosso: "Quella sera andammo da Vincenzo Montella anche perché papà non si sentì bene e abbiamo rimandato i festeggiamenti ufficiali di un paio di giorni. Lui rimase a casa con mamma ma poi non si è perso una festa per almeno sei mesi. Abbiamo festeggiato tantissimo dopo quello scudetto".

Cosa ne pensa dell’arrivo di Mourinho?

"Penso che ci stiamo rilanciando. Sono contenta e fiduciosa dell’arrivo di Mourinho che ci ha fatto soffrire tanto tempo fa. Averlo però ora con noi ci fa molto ben sperare per il futuro".