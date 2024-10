Rottura del crociato per Carboni, l'Inter: "Forza Valentin! Ti aspettiamo più forte di prima"

vedi letture

Valentin Carboni si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà operarsi. Una pessima notizia per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma anche per l'Inter, proprietaria del cartellino. Il 19enne resterà dunque 6 mesi ai box e domani si consulterà con lo staff medico nerazzurro per capire quando e dove effettuare l'operazione prima di iniziare la riabilitazione.

Intanto tramite il proprio profilo X, l'Inter ha voluto mandare un incoraggiamento al suo gioiellino, pubblicando una sua foto con la maglia nerazzurra e scrivendo: "Forza Valentin! Ti aspettiamo più forte di prima". In estate Carboni si era trasferito in prestito in Francia. L'operazione si era chiusa sulla base di un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto da circa 36 milioni di euro più bonus, con un contro-riscatto da parte dell'Inter fissato a 40.