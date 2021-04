Rudi Garcia: "Seguo sempre la Roma. Ieri partita bizzarra, spero che Fonseca vada in finale"

Il tecnico del Lione, Rudi Garcia, ha parlato a Sky Sport affrontando anche l'argomento relativo alla sconfitta della Roma a Manchester, partendo però dalla lotta per il titolo in Francia: "Quest'anno la Ligue 1 è una cosa unica, avere quattro squadre così vicine non si è mai vista. Siamo quarti, vogliamo arrivare tra le prime tre e domenica sarà decisiva contro il Monaco terzo in casa loro. Vogliamo mettere pressione ai nostri avversari. Il campionato francese ha qualità, si gioca bene a pallone e le prime sono forti, anche se tutti provano a giocare. C'è meno tattica e più fisicità rispetto alla Serie A: sta arrivando però anche l'aspetto tattico, il PSG è la più forte ma facciamo di tutto per essere protagonisti e tornare in Champions League".

Ha visto la Roma ieri sera?

"Seguo tutti i campionati, la Serie A più da vicino. Ovviamente ho visto la gara di Manchester, il risultato non è chiaramente buono ma spero che possa arrivare lo stesso la finale. Il problema potrebbe non essere fare quattro gol, ma non subirne. Può comunque succedere di tutto e spero che la Roma possa passare. I giallorossi si meritano di vincere qualcosa in breve tempo. La partita di ieri è stata bizzarra, tre infortuni in un tempo sono troppi. Mi sono chiesto se avrei cambiato qualcosa nel secondo tempo ma non era più possibile. I due rigori sono generosi, non mi aspettavo comunque una ripresa del genere, pur conoscendo la forza del Manchester United".

Si parla di Sarri alla Roma, sarebbe il profilo giusto?

"Sono sempre per gli allenatori che siedono sulle panchine. Fonseca è un ottimo allenatore e spero possa arrivare in finale di Europa League. Non posso commentare il resto".