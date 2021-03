Sacchi: "Juve, per vincere in Europa Ronaldo non basta. A calcio si gioca in 11"

vedi letture

Nella sua intervista a Fan Rating, in collaborazione con TuttoMercatoWeb.com, Arrigo Sacchi, ha parlato anche della Juventus e di Cristiano Ronaldo: "La Juve interpreta il suo calcio, da sempre, ma il calcio si evolve e si rinnova. Oggi si deve giocare in 11. L'Atalanta non ha una storia importante e non fa investimenti importanti ma quando incontra tutte le avversarie ha sempre il dominio del gioco. Se prendo un giocatore che gioca da solo è difficile trovare la sinergia. La Juventus crede al suo tipo di calcio che in Italia è dominante, visto che il club è il più potente, in tutti i sensi, e il più organizzato. Ma non sfruttano mai tutti e undici i giocatori: in Europa così non si vince. Nella finale contro il Real Madrid nel 2017 la Juve mise uno stopper a fare il terzino, il terzino a fare l'ala destra, Dani Alves, Mandzukic come ala sinistra. Gli spagnoli, forti del loro gioco tennero Marcelo e Carvajal, due piccolini, senza preoccupazioni. Ronaldo in quel contesto fu importante, è un professionista esemplare. Quando lo prendi per vincere da solo le partite commetti un errore".

Per scaricare l'app Fan Rating: Clicca qui

Per iscriversi al canale Youtube: Clicca qui