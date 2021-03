Sacchi: "L'Italia di Mancini non deve credere di essere arrivata. Troppi stranieri in Serie A"

vedi letture

Arrigo Sacchi, nella sua intervista a Fan Rating, in collaborazione con TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche della Nazionale di Roberto Mancini: "La Nazionale raccoglie quello che semina il campionato: la storia ci informa che quando ci sono troppi stranieri in Serie A la nostra Nazionale non raccoglie risultati. Mancini ha sfruttato una situazione tragica, ha preso tanti ragazzi giovani, alcuni coinvolti nell'insuccesso del 2018, e ha dato loro spazio. I giocatori hanno dato tutto ma l'importante è che non pensino di essere arrivati. L'Italia non ha una scuola, a differenza di Spagna, Olanda e Brasile. Non l'abbiamo neanche oggi ma Mancini sta sfruttando bene la volontà di tutti. Se rimarrà farà tutto quello che le loro forze permetteranno. Se può vincere l'Europeo? Non faccio l'indovino ma si vince dando tutto quello che abbiamo. Oggi non abbiamo questa cultura e non sappiamo se una squadra sta dando il top".

Per scaricare l'app Fan Rating: Clicca qui

Per iscriversi al canale Youtube: Clicca qui