Salernitana, Castori su Lotito: "Idee chiare e concretezza, un po' come me. Mi sono trovato bene"

Nell'intervista concessa ai microfoni della Lega B il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato anche del rapporto con il patron Claudio Lotito spiegando di essersi trovato bene a lavorare con lui: "Io mi sono trovato benissimo con lui, ha le idee chiare, è un decisionista e un uomo molto concreto, un po' come me Mi ha dato carta bianca e fiducia e con il direttore Fabiani abbiamo lavorato in sinergia facendoci scivolare addosso tutto quello che c’era attorno a noi. È stato molto vicino alla squadra, anche sotto il profilo dei controlli anti-covid. È stata una figura importante in questa stagione ed è una persona che sa fare calcio".