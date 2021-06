Salernitana, chiesto Pobega al Milan: potrebbe essere il "falso 10" di Castori

vedi letture

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di Tommaso Pobega, ma non al Milan. Secondo Città della Spezia, il milanista è stato già oggetto di una richiesta da parte della Salernitana, neopromossa in serie A. Nel gioco di Castori potrebbe avere il ruolo del "finto 10", quello che aveva Lollo negli anni di Carpi per intenderci, per sfruttare la sua capacità di inserirsi.