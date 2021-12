Salernitana, Colantuono: "Ci sta di perdere a Firenze. Società? L'ultimo dei miei problemi"

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono nel post gara di Firenze ha parlato così in sala stampa della sconfitta soffermandosi anche sulla situazione societaria: "Abbiamo preso dei gol evitabili pur avendo fatto un buon primo tempo tenendo conto della differenza di livello tra le due squadre e con le tante assenze che avevamo. Ce la siamo giocata nel primo tempo e abbiamo avuto una discreta reazione nella ripresa, dispiace per il morale, ma ci sta di venire a Firenze e perdere. Nel calcio per vincere le partite la palla va buttata dentro, anche se abbiamo avuto alcune occasioni per pareggiare, il momento però è questo ed è negativo. - continua Colantuono come riporta Firenzeviola.it - La situazione societaria? Mi auguro che questa situazione si risolva presto, ma ora questo è l’ultimo dei miei problemi. La situazione quando sono arrivato qua era già difficile”.