Salernitana, la politica lancia un messaggio a Gravina: "Serie A senza se e senza ma"

Che la multiproprietà fosse un falso problema e che nulla vietasse alla Salernitana di vincere il campionato di serie B era cosa nota, impossibile e fuori luogo solo pensare lontanamente che la proprietà ad oggi più vincente della storia granata imponesse un freno a mano nei momenti decisivi. Nessuno, però, si aspettava questo caos al 23 giugno, 45 giorni dopo il successo di Pescara che valse la promozione. In queste ore anche i politici stanno alzando la voce, tra parlamentari che hanno preso contatto con la FIGC e il Sindaco Vincenzo Napoli che ha lanciato un appello al presidente Gabriele Gravina: "La Salernitana ha vinto sul campo e giocherà la A senza se e senza ma". Tutto mentre la Regione ha investito 2,5 milioni di euro per consegnare alla squadra un Arechi in condizioni eccellenti. Ma quali sono gli scenari in queste ultime 48 ore? Bocche cucite. Da Marco Mezzaroma a Claudio Lotito passando per gli avvocati e il ds Angelo Fabiani. "State tranquilli, ci iscriveremo. Lotito non fa morire la sua creatura", l'ultima battuta di Gianmichele Gentile, legale di fiducia che continua a non escludere una cessione quantomeno della quota di Lotito mentre parallelamente è pronta la documentazione per il blind trust, per il quale comunque sussiste una certa distanza con la FIGC in merito al prezzo, al trustee e alla durata del mandato a vendere. Che parallelamente ci possa essere qualcosa di assolutamente segreto è possibile, così come è possibile che Lazio e Salernitana passeranno l'estate in tribunale. Ma col buonsenso si eviterà un dramma sportivo che sfocerebbe in ricorsi al TAR e richieste di risarcimento, come quella inoltrata da Lotito per il mancato invito all'assemblea di Lega. Ancora poche ore e il quadro sarà finalmente meno nebuloso.