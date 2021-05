Salernitana, Micai apre al Bari: "Ci tornerei sempre, ma a volte non siamo noi a decidere"

Il portiere Alessandro Micai ha aperto al ritorno al Bari, dove ha militato dal 2014 al 2018, nella prossima stagione. Il calciatore, in uscita dalla Salernitana dove non ha trovato spazio in questa stagione, intervistato da Tuttobari.com ha infatti parlato così delle voci di mercato: “La gente sa che io a Bari tornerei sempre a prescindere dalla categoria. Bari è rimasta nel mio cuore e se mi chiedono di tornare il cuore mi dice ovviamente di farlo. Però devo anche pensare al mio lavoro, per cui dovrei valutare davanti ad un progetto che punti a vincere e con delle basi di rosa solide. Tante volte non siamo noi a decidere dove andiamo, magari fosse così. Io comunque lo spero. - conclude Micai parlando del rapporto coi tifosi - Non si può piacere a tutti. Anche Buffon ha una fetta di persone che lo amano ed una parte che non lo vorrebbe neanche al Di Cagno. Quando poi lui para un rigore a 43 anni tutti salgono sul suo carro. Anche chi lo odia poi lo ama”.