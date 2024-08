Ufficiale Samir Handanovic torna all'Inter: nominato nuovo tecnico della formazione Under17

vedi letture

Inter che continua a proporre ufficialità in merito al proprio settore giovanile. Dopo aver annunciato che Andrea Zanchetta siederà sulla panchina della Primavera a seguito delle sue esperienze in under 18 e under 17, il club nerazzurro ha comunicato i nomi dei tecnici delle altre formazioni giovanili. Con una novità in particolare: Samir Handanovic, ex portiere nerazzurro ritiratosi la scorsa estate, è il nuovo allenatore della formazione U17.

Questo l'elenco completo dei tecnici delle squadre giovanili maschili:

UNDER 18 - Benito Carbone

UNDER 17 - Samir Handanovic

UNDER 16 - Juan Solivellas Vidal

UNDER 15 - Simone Fautario