Samp, Gabbiadini: "Sarà una bella lezione, dobbiamo gestire meglio il risultato"

L'attaccante della Samp Manolo Gabbiadini è intervenuto ai canali ufficiali del club per analizzare il match contro il Cagliari: "Il gol è importante, vengo da un lungo infortunio. Coi tre punti avremmo fatto un bel balzo in avanti, ma questa dovrà essere una bella lezione per noi. Dobbiamo gestire il risultato in maniera migliore. Ci sta, fa parte del gioco e dobbiamo accettarlo. Sta andando bene, siamo fuori dalla zona rossa. Ho sempre notato la stima del mister, mi fa piacere. Come dice lui dobbiamo stare fuori dalla zona calda e guardare avanti. Non dobbiamo sbagliare le prossime due partite, dobbiamo fare più punti possibili".