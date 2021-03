Samp in confusione, il Cagliari gestisce il vantaggio: 1-0 al 45’, decide il gol di Joao Pedro

Primo tempo praticamente a senso unico. Il Cagliari è in vantaggio al termine dei primi 45' di gioco in casa della Sampdoria grazie alla rete di Joao Pedro all’11’. Buon approccio da parte dei rossoblù, la squadra di Semplici sta gestendo nel migliore dei modi il tredicesimo gol siglato dal brasiliano. Prestazione da dimenticare per i blucerchiati, sicuramente Ranieri cambierà qualcosa nella ripresa.

JOAO PEDRO ANCORA IN GOL - La Sampdoria non forza la mano nei primi minuti e lascia il gioco al Cagliari. La squadra di Semplici prende confidenza e in un paio di occasioni prova il lancio a scavalcare la difesa, ma Joao Pedro parte oltre la linea difensiva blucerchiata. All’11’ cambia il risultato: su una rimessa laterale Pavoletti trova la sponda per il brasiliano che a rimorchio da dentro l’area calcia di prima intenzione. Sul primo tiro Audero è reattivo, ma sulla ribattuta il numero 10 dei sardi trova il suo tredicesimo gol stagionale. Dopo pochi minuti l’andamento della sfida rischia di cambiare ancora con il fallo in area di rigore di Rugani su Keita: il VAR annulla la decisione del direttore di gara per una precedente posizione di fuorigioco di Quagliarella.

SAMP IN CONFUSIONE - La reazione da parte dei liguri tarda ad arrivare, gli ospiti gestiscono il vantaggio e provano a ripartire in contropiede. Il Cagliari infatti fa densità in mezzo al campo e la squadra di Ranieri non riesce in nessun modo a trovare varchi offensivi. Candreva cerca di dare una scossa alla sfida, ma il tiro di prima intenzione dalla distanza termina sul fondo. Al 41’ la Samp rischia parecchio con la costruzione dal basso, gli ospiti però non ne approfittano. Nel finale ci prova anche Jankto, la conclusione da posizione defilata si perde sul fondo. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo: Cagliari in vantaggio, Samp costretta a rincorrere.

