Samp, Ranieri e il modulo: "Il 4-4-2 non sempre paga. Fortunatamente la squadra sa variare"

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, nella sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche del modulo utilizzato: "Ho visto che il 4-4-2 o il 4-4-1-1 non sempre paga come dovrebbe. Non riusciamo a farlo bene? Hanno preso le contromisure gli avversari? Ho la fortuna di allenare una squadra che sa cambiare sistema di gioco in corsa. Non mi pongo mai il problema di come gioco: con i tre dietro, con i quattro, due davanti o col trequartista. Non me lo pongo perché so che in corsa si può cambiare".