Samp, Ranieri: "La Lazio mi ha impressionato. Servirà una partita perfetta"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato a due giorni dalla sfida contro la Lazio all'Olimpico: "Sabato troveremo un'ottima squadra che lotta da diversi anni per qualcosa di importante. Spesso riesce a raggiungere gli obiettivi che si prefissa e adesso affronterà il Bayern Monaco, una delle migliori squadre d'Europa. Sarà una partita bella, difficile ed emozionante, loro vogliono far bene ma lo vogliamo anche noi. All'inizio dell'anno non hanno ingranato subito ma è possibile che in un anno possano esserci delle difficoltà. Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile, ha giocatori fortissimi tra cui Immobile. Milinkovic e Luis Alberto potrebbero giocare in qualsiasi squadra europea. A San Siro la Lazio stava giocando bene, poi con Lukaku in quelle condizioni ha avuto la meglio l'Inter. I biancocelesti mi hanno impressionato veramente".

Che Lazio si aspetta?

"Inzaghi ha già cambiato qualcosina, non sarà una gara simile all'andata e mi aspetto tutta un'altra partita. Sappiamo che soffriremo, servirà una partita perfetta. Veniamo da un buon momento, abbiamo sofferto e vinto contro la Fiorentina ma questo impegno sarà più difficile. Troveremo una squadra che ha perso e non vorrà farlo di nuovo. La Lazio è in fiducia, sarà dura. Dobbiamo fare quello che sappiamo".

Come sta la squadra?

"Piano piano tutti i nostri giocatori stanno raggiungendo una buona condizione. Tonelli rientrerà dalla squalifica, Gabbiadini ha finalmente lavorare per una settimana intera con il gruppo senza avere problemi. Anche Torregrossa sta meglio. Stiamo recuperando tutti i nostri pezzi".

È felice di essere ricevuto dal Papa?

"Quando Ferrero mi ha chiesto se volevamo un udienza dal Papa ho detto subito di sì, sono molto contento ed emozionato di incontrare il Santo Padre".