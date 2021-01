Samp, sabato c'è la Juve di CR7. Audero: "Inutile studiarlo, ha troppi spunti quando lo affronti"

Per Emil Audero la gara di sabato tra Sampdoria e Juventus non sarà come le altre. Cresciuto nelle giovanili bianconere, il portiere blucerchiato ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo: "Puoi studiarlo quanto vuoi, ma ha così tante qualità e spunti che c’è poco da fare a prescindere quando lo affronti. Sarebbe bello strappare almeno un punto alla Juventus. Ci siamo andati vicini al mio primo anno quando abbiamo perso 2-1 allo Juventus Stadium. Da lì in poi abbiamo sempre fatto buone prestazioni, a livello mio personale sarebbe bello conquistare qualche punto alla Juventus".