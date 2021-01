Sampdoria, Candreva: "Grande reazione della squadra. Ora pensiamo gara dopo gara"

Antonio Candreva, esterno della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della vittoria ottenuta in rimonta contro l'Udinese: "Abbiamo avuto una grande reazione. Abbiamo sofferto un po' ma abbiamo fatto una gara positiva. Abbiamo vinto una grande partita, importantissima. L'Udinese è una buona squadra e ha punti in meno da ciò che ha dimostrato sul campo. Volevo fare i complimenti a Torregrossa perché si è presentato benissimo. E' un ragazzo per bene e a me piaceva già dai tempi di Brescia. L'importante è crescere tutti insieme e fare un campionato all'altezza della Samp, divertendoci con entusiasmo. Abbiamo fatto passi falsi che sono costati caro ma ora dobbiamo pensare partita dopo partita a cominciare dalla prossima contro il Parma".