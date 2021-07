Sampdoria, Ferrero fissa il prezzo per Damsgaard: 25 milioni, il Milan non molla la presa

Il prezzo è alto, ma il Milan non molla la presa. Mikkel Damsgaard piace ai rossoneri, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il presidente della Sampdoria Ferrero ha già fissato il prezzo, non si tratta per meno di 25 milioni di euro. Inoltre il numero uno doriano avrebbe imposto un'altra condizione: solo soldi per il danese, non si accettano contropartite. Richieste elevate, ma i rossoneri non mollano l'obiettivo di mercato: "Il talento di Damsgaard può valorizzarsi in rossonero, il tipo di affare che anche Eliott predilige", si legge sulla rosea.