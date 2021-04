Sampdoria, il rinnovo di Quagliarella adesso diventa una questione economica

Il rinnovo di Fabio Quagliarella con la Sampdoria potrebbe diventare, a sorpresa, una questione economica. Lo scrive Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Come riporta il quotidiano c'è stata una telefonata dell'avvocato Giuseppe Bozzo, storico procuratore dell'attaccante, alla società blucerchiata. Con una apertura al rinnovo del contratto replicando la stessa cifra della stagione attuale, cioè un milione circa. Che può anche essere superato grazie ai bonus. La risposta da parte del club di Ferrero ancora non c'è stata, ma l'idea dei blucerchiati sarebbe quella di ridurre l'ingaggio forse del 25%, come fisiologica conseguenza della crisi economica generata dalla pandemia. Una soluzione che Quagliarella potrebbe anche non accettare. L'attaccante - si legge - starebbe mal digerendo questo nell'affrontare la tematica del suo rinnovo. A maggior ragione dopo la pioggia di prolungamenti di suoi compagni che c'è stata nelle ultime settimane: Colley, Augello, Ekdal, Yoshida, Ferrari, Audero, Verre e Gabbiadini. E starebbe quindi iniziando a fremere. Dall'altra parte Ferrero non sembra avere nessuna fretta. La sensazione nuova, però, è che il lato economico possa ora diventare uno scoglio.