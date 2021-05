Sampdoria, incontro a breve tra Ferrero e Pecini: in caso d'addio occhio allo Spezia

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, resta incerto il futuro di Riccardo Pecini alla Sampdoria, con il capo scout doriano che la prossima settimana incontrerà Ferrero per decidere se rinnovare o meno. In caso di esito negativo, il dirigente potrebbe tornare di moda per lo Spezia, club che lo aveva già corteggiato in passato, e proprio dai bianconeri potrebbe tornare Giovanni Invernizzi per prenderne il posto dopo l'avventura da responsabile del settore giovanile spezzino che sta portando avanti anche in questa stagione.