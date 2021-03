Sampdoria, nessun incontro fissato per il rinnovo di contratto di Quagliarella

In casa Sampdoria sono stati portate a termine tante trattative per i rinnovi di contratto, con Ferrero che ha "premiato" molti dei protagonisti di questa stagione. Per il momento a essere rimasto fuori è stato Fabio Quagliarella, capitano dei blucerchiati che secondo Il Secolo XIX non ha in agenda nessun incontro con il club per il prolungamento dell'accordo in scadenza in estate.