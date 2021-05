Sampdoria-Parma, le formazioni ufficiali: Gabbiadini-Quagliarella vs Cornelius-Gervinho

La Sampdoria per inseguire quota 52, il Parma per chiudere a testa alta un campionato difficile. Sono questi gli ingredienti della sfida di questa sera fra blucerchiati e ducali. Claudio Ranieri si appresta a sedersi per l’ultima volta sulla panchina blucerchiata e per la sfida di questa sera schiera Letica in porta con Ferrari al posto di Bereszynski a destra mentre Yoshida e Colley sono i centrali. In attacco non c’è Keita Balde con Gabbiadini e Quagliarella dal primo minuto. 3-5-2 per Roberto D’Aversa che a centrocampo lancia il giovane ungherese classe 2002 Kosznovszky della Primavera. Al suo fianco spazio a Brugman e Hernani con Laurini e Busi esterni. In difesa davanti a Sepe c’è una linea a tre con Dierckx, Valenti e Bani mentre in attacco Cornelius fa coppia con Gervinho.

Sampdoria (4-3-3): Letica; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Leris, Quagliarella, Gabbiadini.

Parma (3-5-2): Sepe; Dierckx, Valenti, Bani; Laurini, Hernani, Brugman, Kosznovszky, Busi; Gervinho, Cornelius.