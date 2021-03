Sampdoria, prestazioni top in A e Nazionale: Colley prossimo protagonista del mercato doriano

Omar Colley in estate sarà uno degli uomini mercato della Sampdoria. Il difensore, protagonista in positivo con la nazionale del Gambia, fresca qualificata per la prima volta alla fase finale della Coppa d'Africa, ha aumentato di molto il proprio valore grazie alle proprie prestazioni e dopo il passaggio fallito al Fulham per problemi di tempistiche, tra qualche mese potrebbe fruttare a Ferrero ben più dei 10-12 milioni di euro che i blucerchiati si aspettavano di incassare l'estate scorsa. A riportarlo è Il Secolo XIX.