Sampdoria, quell'ombra di dubbio per Ranieri sul gran gol di Nainggolan

Un gol che vale molto per il Cagliari e che lascia tanto amaro in bocca per la Sampdoria. La conclusione di Nainggolan, deviata da Yoshida, alle spalle di Audero arrivata a tempo scaduto è valsa il 2-2 nel match delle 18 del "Ferraris" per un punto importante nella corsa salvezza per i rossoblu isolani. A scaturire il gran tiro dalla distanza del centrocampista belga un sospetto tocco/non tocco di braccio da parte di Pavoletti in anticipo su Colley.

L'ombra del dubbio per Ranieri - Le immagini non chiariscono la situazione tant'è vero che lo stesso tecnico blucerchiato al canale ufficiale della società ha dichiarato: "Questo è il calcio. Anche se resta l’ombra del dubbio sul loro pareggio". Un'incertezza più che una vera e propria protesta quella dell'allenatore romano che ha comunque accettato il risultato del campo. Il riferimento è all’episodio finale giudicato regolare dal direttore di gara, il signor Giacomelli, e da Calvarese, addetto al VAR.