Sampdoria, quota 52 punti è ancora possibile: le ultime tre gare con uno sguardo al futuro

Che le ultime due settimane di campionato abbiano inizio. Ultimi tre passi per la Sampdoria che si appresta a concludere una stagione tranquilla culminata con una salvezza anticipata e un nono posto da difendere. La sconfitta pesante in quel di Milano contro l'Inter campione d’Italia rappresenta un incidente di percorso preventivabile alla vigilia. I nerazzurri sono certamente una corazzata anche se l’approccio rinunciatario della squadra avrà portato il tecnico Claudio Ranieri a richiamare la squadra alle armi per affrontare le ultime tre sfide con il piglio giusto. L'obiettivo è sempre lì e si chiama 52 punti. Per ora i blucerchiati ne hanno 45 e il trittico di sfide contro Spezia, Udinese e Parma certamente può far incrementare il bottino anche se, va sottolineato, ogni partita va giocata e combattuta.

Domani lo Spezia - Si parte domani sera dallo Spezia. Al "Ferraris" arriverà una squadra ferita dal 4-1 casalingo contro il Napoli e soprattutto a caccia di punti per festeggiare una salvezza che sarebbe storica. Il tecnico romano potrebbe cambiare qualcosa nell’assetto della squadra con Gabbiadini e Quagliarella che potrebbero tornare in campo dal primo minuto mentre sulle fasce si potrebbe rivedere nuovamente Damsgaard. Possibili avvicendamenti anche in difesa con Tonelli e Yoshida che potrebbero giocarsi una maglia da titolare al fianco di Colley mentre in mezzo i due posti saranno da spartire fra Adrien Silva, che ieri ha svolto un allenamento specifico programmato, Ekdal e l’inesauribile Thorsby.

Sullo sfondo il futuro - E sullo sfondo si guarda anche alla prossima stagione. Nonostante le belle parole rilasciate in passato dal presidente Ferrero, la posizione di Claudio Ranieri è ancora incerta. Il tecnico romano ha svolto un lavoro eccellente nella passata stagione salvando con quattro giornate di anticipo una squadra che, al suo arrivo, era ultima in classifica con una sola vittoria all’attivo. Quest’anno la missione è stata centrata: salvezza senza sofferenza. E così è stato. Il numero uno blucerchiato dovrebbe arrivare in questi giorni a Genova e probabilmente potremo saperne di più circa la situazione tecnica. Fra campionato e futuro: una settimana importante per la Sampdoria.