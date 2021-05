Sampdoria, Ranieri: "Con lo Spezia un derby, serve pepe. Scansarsi? Rispetteremo lo sport"

"A Milano è stata una sconfitta pesante, cinque gol non li abbiamo mai presi in questa stagione, abbiamo corso più delle altre volte ma lo abbiamo fatto male, non da squadra. E quando non giochiamo da squadra, lo paghiamo". Queste le parole del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri riportate da Il Secolo XIX. "A livello mentale il 5-1 non credo che sia stato un segnale preoccupante in vista delle ultime 3 partite, vedo i miei calciatori sempre determinati e motivati. Di sicuro dopo la brutta figura di San Siro voglio che contro lo Spezia la Samp giochi con passione e gioia. Se poi lo Spezia ci batterà, significherà che sarà stato più bravo. In ogni caso La Spezia è vicino a Genova, quindi stiamo parlando di un derby. E nei derby il pepe ci deve sempre stare. Spostarsi per favorire lo Spezia? Forse perché nel calcio italiano alcune volte sono successi questi fatti i tifosi giustamente pensano che si possano ripetere ancora ma noi rispetteremo lo sport, vediamo la partita e poi giudicheremo".